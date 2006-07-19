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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

يك نماينده مجلس در تذكر آيين نامه اي:

دو بار راي گيري براي مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس خلاف آيين نامه است

احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نسبت به راي گيري براي دومين بار در مورد مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تذكر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، علي احمدي در تذكر آيين نامه اي خود در جلسه علني امروز مجلس، اظهارداشت: در جلسه ديروز مجلس براي مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات دو بار راي گيري شد كه اين خلاف آيين نامه است.

وي افزود: بر اساس آيين نامه ارائه تقاضا براي مسكوت ماندن طرح تنها يك بار مقدور است ولي ديروز دو بار اين كار صورت گرفت  كه اولين بار راي نياورد و در مرتبه دوم اين طرح راي آورد.

حداد عادل در پاسخ به احمدي گفت: مقصود آيين نامه در مواردي است كه طرح مسكوت ماندن در دفعه اول راي مثبت بياورد وگرنه اگر راي مثبت نياورد مي توان براي بار ديگرتقاضا دارد.

در جلسه گذشته مجلس شوراي اسلامي دوبار راي براي مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي راي گيري  شد كه نمايندگان به تقاضاي 6 ماه راي منفي دادند ولي به تقاضاي 3  ماهه مسكوت ماندن راي مثبت دادند.

کد مطلب 355211

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