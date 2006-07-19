به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، در اين كارگاه آموزشي، حسن امير احمدي مدير كل دفتر امور فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مذكور به تشريح شاخص هاي اين بخش در طول برنامه چهارم توسعه كشور پرداخت و گفت: افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از 26/26 درصد به حداقل 50 درصد يا به روز شدن واگذاري تلفن ثابت در شهرها و روستاهاي با بيش از 250 نفر جمعيت در قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است.

امير احمدي افزايش ضريب نفوذ تلفن سيار از 49/7 درصد به 50 درصد يا به روز شدن واگذاري تلفن همراه دركل كشور را از ديگر شاخص هاي پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم در زمينه مخابرات عنوان كرد.

به گفته وي، تامين ارتباط براي نقاط خاص و 90 درصد روستاها فاقد ارتباط ، تامين تلفن ثابت براي حداقل 80 درصد خانوارهاي روستاهاي با بيش از 250 نفر جمعيت و ايجاد دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به ازاي هر 20 هزار نفر جمعيت شهري ، از ديگر محورهايي است كه در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه عملي خواهد شد.

مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دستيابي به ارزش صادرات خدمات فني مهندسي در بخش ICT به ميزان حداقل 100 ميليون يورو در سال و افزايش پوشش شبكه تلفن همراه در بيش از 80درصد نقاط جمعيتي با بيش از 500 نفر جمعيت را از ديگر اهداف كمي برنامه چهارم بر شمرد.