" چهره هاي ماندگار " همايش ششم معرفي مي شوند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين همايش همه ساله با همكاري فرهنگستانها ، دانشگاه ها و مراكز علمي و هنري كشور از سوي صدا و سيما برگزار مي شود .



اين گزارش حاكي است آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و دكتر سهراب پور ، رئيس دانشگاه صنعتي شريف ، طي ديداري كه روز دوشنبه بيست و پنجم تيرماه از ستاد همايش چهره هاي ماندگار داشتند ، آمادگي خود را در راستاي همكاري در برگزاري ششمين همايش اعلام كردند .



در اين نشست كه با حضور دكتر پورحسين ، رئيس ستاد همايش چهره هاي ماندگار برگزار شد ، ابتدا دكتر محمود اسعدي ، دبير ستاد ، در زمينه روند برگزاري همايش هاي گذشته گزارشي ارائه كرد و در ادامه مباحث مختلفي در خصوص گسترش فرهنگ تجليل از نخبگان و فرهيختگان كشور مطرح شد .

