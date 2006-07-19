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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵

آبان ماه سال جاري در تهران ؛

" چهره هاي ماندگار " همايش ششم معرفي مي شوند

" چهره هاي ماندگار " همايش ششم معرفي مي شوند

ششمين همايش چهره هاي ماندگار ، آبانماه سال جاري از سوي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين همايش همه ساله با همكاري فرهنگستانها ، دانشگاه ها و مراكز علمي و هنري كشور از سوي صدا و سيما برگزار مي شود .

اين گزارش حاكي است آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و دكتر سهراب پور ، رئيس دانشگاه صنعتي شريف ، طي ديداري كه روز دوشنبه بيست و پنجم تيرماه از ستاد همايش چهره هاي ماندگار داشتند ، آمادگي خود را در راستاي همكاري در برگزاري ششمين همايش اعلام كردند .

در اين نشست كه با حضور دكتر پورحسين ، رئيس ستاد همايش چهره هاي ماندگار برگزار شد ، ابتدا دكتر محمود اسعدي ، دبير ستاد ، در زمينه روند برگزاري همايش هاي گذشته گزارشي ارائه كرد و در ادامه مباحث مختلفي در خصوص گسترش فرهنگ تجليل از نخبگان و فرهيختگان كشور مطرح شد . 

کد مطلب 355214

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