پيروزي تيم فوتبال سپاهان مقابل تيم دسته دومي تركيه

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم سپاهان در ديدار مقابل پنتيك اسپور با گل هاي جواد ماهري و محمود كريمي به پيروزي رسيد.
سپاهان امروز سومين ديدار تداركاتي خود را مقابل پازار اسپور آنكارا برگزار خواهد كرد.
تيم فوتبال سپاهان اصفهان كه در حال حاضر در اردوي آماده سازي تركيه به سر مي برد در دومين ديدار تداركاتي خود موفق شد مقابل تيم دسته دومي پنتيك اسپور استانبول به برتري برسد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم سپاهان در ديدار مقابل پنتيك اسپور با گل هاي جواد ماهري و محمود كريمي به پيروزي رسيد.
سپاهان امروز سومين ديدار تداركاتي خود را مقابل پازار اسپور آنكارا برگزار خواهد كرد.
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