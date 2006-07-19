پيروزي تيم فوتبال سپاهان مقابل تيم دسته دومي تركيه

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم سپاهان در ديدار مقابل پنتيك اسپور با گل هاي جواد ماهري و محمود كريمي به پيروزي رسيد.

سپاهان امروز سومين ديدار تداركاتي خود را مقابل پازار اسپور آنكارا برگزار خواهد كرد.