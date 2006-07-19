هشتمين همايش تكريم از خيرين مدرسه ساز برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، حدود هزار نفر از خيرين مدرسه ساز از سراسر كشور در اين همايش 2 روزه كه با حضور مسئولان كشوري برگزار خواهد شد ، حضور خواهند داشت.

در اين همايش دو روزه از فعاليت هاي خيرين مدرسه ساز در رفع بخشي از معضلات و مشكلات فراروي آموزش و پرورش قدرداني خواهد شد.

بر اساس اين گزارش ، سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور در حاشيه دومين همايش سازندگان مدرسه و هشتمين همايش تكريم خيرين مدرسه ساز كشور نمايشگاه توانمندي هاي ساخت و تجهيز مدارس را از تاريخ يكم لغايت دهم مردادماه 1385 در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار مي نمايد.

اين نمايشگاه به منظور معرفي توانمندي هاي موجود در ساخت و تجهيز مدارس شامل (مواد و مصالح ساختماني اعم از موزائيك صنعتي، كاشي و سراميك، در و پنجره ، تجهيزات اداري و آزمايشگاهي و ...) برگزار مي گردد.

بر اساس اين گزارش ، عموم مردم مي توانند در روزهاي 7 ، 8 و 9 مرداد 85 از نمايشگاه مذكور بازديد نمايند.