موضوع زن در تلويزيون گرفتار افراط و تفريط است

فلور نظري درباره رويكرد اخير تلويزيون به استفاده محوري از شخصيت زن گفت: "گرچه برنامه سازان سعي مي كنند مجموعه هايي با محوريت زن بسازند، اما تصويري كه از زن ارائه مي شود كاذب و كليشه اي است. معمولاً زناني كه در حرفه مشكلي مشغول هستند وقتي به تصوير كشيده مي شوند، نشان مي دهند كه از زندگي عادي خود غافل شده و در خانه مشكلات زيادي دارند، در حالي كه واقعيت اين نيست."

وي در ادامه افزود: "ما در كنار حرفه مان، در خانه هم مادر خوبي هستيم. در مجموع زندگي واقعي و روتين زنان به تصوير كشيده نمي شود. علاوه بر آن جزئيات در داستان خيلي مهم است و بايد مورد توجه فيلمنامه نويسان قرار بگيرد. برخي مجموعه ها هم نشان مي دهند كه دختري به دنبال گذشته مادرش مي رود و اين جستجو منجر به غفلت در زندگي شخصي مي شود. در حالي كه واقعيت اين نيست. هميشه درباره موضوع زن، تلويزيون دچار افراط و تفريط شده است."

نظري خاطرنشان كرد: "خيلي از محدوديت هاي سليقه اي مانع از نشان دادن مسائلي است كه زنان در جامعه امروز با آن دست به گريبانند. البته برخي محدوديت ها كه بر اساس قوانين است، مشكلي نيست، اما محدوديت هاي سليقه اي بايد برداشته شود. به عنوان نمونه در يك شبكه به يكي از برنامه سازان اجازه كار براي موضوعي خاص داده مي شود، اما به برنامه ساز ديگر اين اجازه داده نمي شود."

وي با اشاره به اينكه تلويزيون ابعاد روحي و رواني زن را نشكافته، گفت: "معمولاً ما زنان را در مجموعه هاي تلويزيوني يا حسود مي بينيم كه در حال چشم و همچشمي هستند يا مشغول انجام كارهاي منزل. تلويزيون تصوير درستي از زنان مطلقه هم نشان نداده و به اين زمينه خيلي كم پرداخته، در حالي كه مي تواند تصوير واقعي اين زنان را نشان دهد كه بعد از طلاق بايد هم نقش پدر و هم مادر را ايفا كنند."

اين بازيگر افزود: "در حال حاضر باور عمومي جامعه ما نسبت به اين زنان چندان خوشايند نيست، اما تلويزيون مي تواند تصوير درستي از اين زنان را نشان دهد تا بينندگان هم مشكلات آنها را لمس كنند، نه اينكه نگاه يكسويه داشته باشند. علاوه بر آن ما زنان موفقي داريم كه چرخ هاي اين مملكت را مي چرخانند، بايد به اين قشر توجه بيشتري شود و مجموعه هايي درباره اين طبقه از زنان ساخته شود."

وي در پايان گفت: "در ارائه ندادن تصوير واقعي زن 50 درصد فيلمنامه نويسان مقصرند و 50 درصد ديگر كساني كه اين طرح ها را تصويب مي كنند. به نظرم فيلمنامه نويسان براي توجه به تمام ابعاد روحي و رواني زنان بايد اطلاعات جامعه شناسي و روانشناسي مناسبي داشته باشند."