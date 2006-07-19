بوش دستور انحلال واحد بررسي برنامه استراق سمع را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، آلبرتو گونزالس اين اظهارات را در حالي بيان كرد كه كميته قضايي سنا خواستار آن شده بود تا واحد تعيين شده، برنامه استراق سمع را به طور كامل مورد بررسي قرار دهد و نتايج به دست آمده را اعلام نمايد.

گونزالس توضيح داد: جرج بوش رئيس جمهور آمريكا اعلام كرده است قصد دارد با منحل كردن اين واحد شرايطي را فراهم كند تا اطلاعات مربوط به برنامه حساس و مهم استراق سمع، فقط در اختيار عده كمي از افراد قرار گيرد.

يكي از اعضاي ارشد وزات دادگستري آمريكا كه نخواست نامش فاش شود، نيز اعلام كرد: ما بايد اطلاعات لازم را از يك راه به دست آوريم. در واقع مسائل مهمي در مورد برنامه استراق سمع وجود دارد كه افكار عمومي خواهان اطلاع يافتن از آن مي باشد.

وي افزود: اما رئيس جمهوري آمريكا به طور يك جانبه تصميم گرفت واحد بررسي اين برنامه در وزارت دادگستري را منحل نمايد.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبراستراق سمع بوش ازمكالمات تلفني وايميل هاي خصوصي افراد ازسوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.