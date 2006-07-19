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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱

نخستين دوره مسابقات واترپلو قهرماني زير 13 سال كشور - سمنان

تهران فاتح مسابقات واترپلوي نوجوانان كشور شد

تهران فاتح مسابقات واترپلوي نوجوانان كشور شد

تيم واترپلوي تهران قهرمان نخستين دوره مسابقات واترپلوي قهرماني نوجوانان زير 13سال كشور شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رقابت هاي واترپلوي نوجوانان كشور كه از روز بيست و پنجم تيرماه با حضور هشت تيم در استخر17شهريور سمنان آغاز شده بود، شب گذشته با برگزاري مسابقات فينال و رده بندي به پايان رسيد.

ابتدا دو تيم شهرداري اصفهان و خراسان مسابقه رده بندي را برگزار كردند و رقابت دو تيم در پايان با نتيجه 3 بر 2 به سود نماينده اصفهان به پايان رسيد.

دو تيم تهران و مقاومت اصفهان برگزار كننده مسابقه فينال بودند كه در نهايت تيم تهران با ارائه يك بازي هجومي نتيجه بازي نهايي را 11 بر 4 به نفع خود رقم زد.

به اين ترتيب تيم تهران (پايگاه قهرماني تهران) قهرمان نخستين دوره مسابقات واترپلوي نوجوانان كشورشد. تيم مقاومت اصفهان در اين رقابت ها نايب قهرمان شد و شهرداري اصفهان بر سكوي سوم قرار گرفت. تيم هاي خراسان ، كردستان، سمنان، زنجان و گيلان به ترتيب در رده هاي پنجم تا هشتم جدول قرار گرفتند.

کد مطلب 355228

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