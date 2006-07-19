تهران فاتح مسابقات واترپلوي نوجوانان كشور شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رقابت هاي واترپلوي نوجوانان كشور كه از روز بيست و پنجم تيرماه با حضور هشت تيم در استخر17شهريور سمنان آغاز شده بود، شب گذشته با برگزاري مسابقات فينال و رده بندي به پايان رسيد.

ابتدا دو تيم شهرداري اصفهان و خراسان مسابقه رده بندي را برگزار كردند و رقابت دو تيم در پايان با نتيجه 3 بر 2 به سود نماينده اصفهان به پايان رسيد.

دو تيم تهران و مقاومت اصفهان برگزار كننده مسابقه فينال بودند كه در نهايت تيم تهران با ارائه يك بازي هجومي نتيجه بازي نهايي را 11 بر 4 به نفع خود رقم زد.

به اين ترتيب تيم تهران (پايگاه قهرماني تهران) قهرمان نخستين دوره مسابقات واترپلوي نوجوانان كشورشد. تيم مقاومت اصفهان در اين رقابت ها نايب قهرمان شد و شهرداري اصفهان بر سكوي سوم قرار گرفت. تيم هاي خراسان ، كردستان، سمنان، زنجان و گيلان به ترتيب در رده هاي پنجم تا هشتم جدول قرار گرفتند.