مسابقات كبدي جوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين دوره از مسابقات كه تحت عنوان گراميداشت سرداران شهيد آذربايجان برگزارمي شود تيم ها براي كسب مقام قهرماني طي سه روز با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

محمد رضا مقصود لو رئيس فدراسيون، منجيد سنيگ سرمربي تيم ملي و كادر فني مسابقات از نزديك رقابتها را پيگيري مي كنند تا نفرات مستعد را به اردوي تيم ملي دعوت نمايند.

اين مسابقات از امروز تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.مراسم افتتاحيه اين دوره از مسابقات امروز راس ساعت 17 با حضورمسئولان فدراسيون كبدي ، مسئولان ورزشي استان و نمايندگان رسانه ها برگزار خواهد شد.