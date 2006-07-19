ترجمه گروهي قرآن كريم بهترين نتيجه را در پي دارد

دكتر قاسم پورحسن معاون آموزشي دانشكده علوم قرآن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه مدت زمان بسياري است كه ترجمه قرآن مورد مناقشه و بحث قرار گرفته، اظهار داشت: عده اي از علماء اعتقاد دارند كلام وحي ترجمه ناپذير است، در اين زمينه رشيد رضا به صورت عمده و اساسي علت ترجمه پذيري و ترجمه ناپذيري قرآن را مطرح و دلايل افراد را ذكر مي كند.

وي افزود: كساني كه مخالف ترحمه آيات قرآن هستند، ترجمه قرآن را تبديل قرآن مي دانند يعني معنايي از وحي گرفته مي شود و به معناي ديگر مبدل مي گردد . آنها اعتقاد دارند كه اگر چه مي توان متون مقدس را ترجمه كرد و ترجمه آن ايرادي ندارد، اما ترجمه قرآن محال و امكان ناپذير است .

دكتر پورحسن با بيان اينكه ترجمه قرآن ساده و بسيط نيست، ياد آور شد: حقيقت اين است كه مخالفان ترجمه قرآن بسيار زياد هستند و در ميان انديشمندان سوريه و مصر عده زيادي هستند كه ترجمه قرآن را ممنوع كرده اند. چون شيخ محمد شلتوت مفتي الازهر كه ترجمه قرآن را رد كرده، زركشي در كتاب " البرهان" (بهترين كتاب در حوزه قرآني) دلايل عدم ترجمه قرآن را مطرح كرده، حنابله دانشگاه الازهر نيز ترجمه را ممنوع اعلام كرده اند.

معاون آموزشي دانشكده علوم قرآن تهران دشواري ترجمه قرآن و لغت يابي در قرآن را بستري براي ايجاد ترجمه هاي متعدد از قرآن عنوان كرد و اظهار داشت: برخي به تفسير قرآن تسلط بيشتري دارند ترجمه اي كه ارائه مي دهند ترجمه اي تفسيري است و برخي نيز بر كاربرد واژگان و معادل يابي مطلوب كلمات فارسي تأكيد دارند مانند ترجمه بهاء الدين خرمشاهي.

دكتر قاسم پورحسن با بيان اينكه ترجمه هايي كه از قرآن در بازار وجود دارند با دقت بسيار بر واژه ها، لغات و معنا انجام شده است، گفت: مهمترين ويژگي ترجمه قرآن شيوايي، رسايي، زيبايي و انتقال معنا است كه در ترجمه ها شدت و ضعف دارند.

وي با تأكيد بر اينكه ترجمه قرآن ساده نيست، افزود: زبان قرآن، زبان وحي و مقدس است و همه ياراي انتقال آن را ندارند. ترجمه آيات قرآن با وجود اعجاز ممكن نيست، از سوي ديگر انتقال متون قدسي به علت حجم زياد معنا ترجمه را امكان ناپذير مي كند.

معاون آموزشي دانشكده علوم قرآن تهران ترجمه را كاري گروهي دانست و ياد آور شد: در اين مورد بايد هر كس كه متخصص در هر زمينه اي از تفسير، واژه يابي و فقه است، حاضر شده و به ترجمه اقدام كند، زيرا گاهي در ترجمه معادل يابي، گاهي معنا و گاهي موجز بودن اهميت دارد و هر كس با توجه به تخصص خود مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شده، نتيجه كار كاملتر و دقيقتر خواهد بود .