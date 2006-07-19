ارائه خدمات درماني رايگان به بيماران خاص سليقه اي است

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با بيان اينكه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به علت كمبود بودجه خدمات رايگان به بيماران خاص نمي دهند، گفت: سليقه اي عمل كردن دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات درماني به بيماران خاص بر خلاف قانون است.

وي اظهار داشت: هم اكنون به علت عدم نظارت دقيق وزارت بهداشت در برخي بيمارستان هاي دولتي ، از بيماران خاص هزينه هايي را تحت عنوان هزينه هاي غير بيمه اي دريافت مي كنند.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران با بيان اينكه مسئولان بيمارستان هاي دولتي علت دريافت هزينه هاي غير بيمه اي را عدم كيفيت تجيهزات پزشكي تحت پوشش بيمه عنوان كرده اند ، گفت: بخشنامه هاي موجود در زمينه هزينه هاي دريافتي از بيماران خاص راه سوء استفاده را براي افراد باز گذاشته است.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه مسئولان وزارت بهداشت بارها عنوان كرده اند كه دريافت هزينه از بيماران خاص خلاف قانون است اما هنوز نتواسته اند از اين مشكل جلوگيري كنند.

قويدل گفت: هم اكنون بنياد امور بيماري هاي خاص هيچ بيمار مبتلا به بيماري هاي خاص را در زمينه خدمات درماني تحت پوشش ندارد و بيماران تحت پوشش بيمه خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، ارتش و يا كميته امداد قرار دارند كه بيشترين سهم پوشش دهندگان بيماران خاص را سازمان بيمه خدمات درماني بر عهده دارد.