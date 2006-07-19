حذف تدريجي آزمون اختصاصي دوره هاي كارشناسي پيوسته دانشگاه ها / پذيرش دانشجو در دوره هاي كارداني تنها بر اساس سوابق تحصيلي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي كشور و لزوم منطقي كردن آزمون هاي سراسري، تجديدنظر در نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور را خواستار شدند و بر همين اساس طرحي را طراحي و در كميسيون آموزش مطرح ساخته اند.
نمايندگان مجلس در طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور پذيرش دانش آموزان بر اساس استعداد و توانمندي هاي علمي را مد نظر قرار داده اند تا از بار رواني آزمون هاي سراسري بر دوش دانش آموزان كاسته شود.
در ماه 3 بند الف اين طرح بر حذف آزمون هاي اختصاصي دوره هاي كارداني (پيوسته و ناپيوسته) حداكثر تا سال تحصيلي 1387 -1386 به گونه اي كه ورود به اين دوره ها تنها به استناد سوابق تحصيلي داوطلبان صورت گيرد، تاكيد شده است.
در بند ب اين ماده نيز به حذف تدريجي آزمون اختصاصي دوره هاي كارشناسي پيوسته دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تا پايان اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به گونه اي كه آزمون اختصاصي تنها جهت محدودي از رشته ها كه داراي تعداد متقاضي به مراتب بيش از ظرفيت است، برگزار مي شود.
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