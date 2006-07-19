مدير نشر كتابسرا : چاپ كتاب را با چاپ كارت ويزيت اشتباه گرفته اند !





صادق سميعي مدير نشر كتابسرا ( سمت راست )

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صادق سيمعي مدير نشر كتابسرا با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : اين مساله حكايت از آن دارد كه اگرچه ناشران تمايل به سرمايه گذاري در زمينه انتشار كتاب ندارند و وضع مالي اغلب ناشران خراب است اما با اين حال انتشار كتاب همچنان ادامه دارد.

وي در ادامه تصريح كرد : انبوهي از كتابهاي شعر كه به شكل خيلي آماتوري منتشر شده است بازار كتاب را اشباع كرده است و ناشران اين كتابها را با سرمايه مولف و شاعر به چاپ مي رسانند.

سميعي در ادامه خاطر نشان كرد : اكنون چاپ كتاب تبديل به يك مد شده است و ديگر مانند گذشته كسي به دنيال سالها تحقيق و پژوهش دست به انتشار كتاب نمي زند بلكه هر كس با توجه به سرمايه و بنيه مالي كه در اختيار دارد كتابهايي را به چاپ مي رساند.

وي در ادامه ياد آور شد : ما آمار مقايسه اي و دقيقي از وضعيت انتشار كتاب در سال 1385 و سال پيش از آن در اختيار نداريم اما اگر آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حكايت از افزايش توليد كتاب دارد بسياري از اين كتابهاي حاصل همين نوع نگاه مد مدار به نشر كتاب است.