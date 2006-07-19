نخستين هم انديشي بين المللي تاريخ ورزش ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين همايش با حضور صاحبنظران و پژوهشگران داخلي و خارجي و براي اولين بار در تاريخ ورزش ايران با هدف شناخت بيشتر ريشه هاي تاريخ ورزش و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت ارائه ديدگاه هاي علمي در رشته هاي باستان شناسي و تاريخ، ادبيات و هنر، مردم شناسي و جامعه شناسي برگزار مي شود.

موضوعات "ورزش در ايران باستان"، "ورزش از آغاز تا صفويه" و "ورزش از دوران صفويه تا عصر حاضر" به عنوان محورهاي اصلي اين سمينار معرفي شده است.

از سوي ستاد برگزاري اين هم انديشي مهلت ارسال آثار از سوي صاحبنظران و پژوهشگران به دبيرخانه اين همايش واقع در آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك 21 مرداد ماه اعلام شده است.