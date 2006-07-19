پيش بيني رويترز از تعيين ضرب الاجل يك ماهه به ايران در پيش نويس قطعنامه كشورهاي غربي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نمايند گان پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان شب گذشته در پشت درهاي بسته ، پيش نويس قطعنامه ضد ايراني را كه درآن تعليق غني سازي اورانيوم ايران و توقف موقت ساخت راكتور اراك خواسته شده است است ، مورد بررسي قراردادند .

در اين پيش نويس كه تحت بررسي است يك نسخه بازنگري شده و به روز شده يكي از نسخه هايي است كه سه كشورفرانسه ، انگليس و آمريكا در اوايل ماه مي ارائه دادند وهرگز تصويب نشد . دراين پيش نويس تهديد به اعمال تحريم درجهت توقف برنامه هسته اي ايران گنجانده شده است .



طبق اظهارات يكي از ديپلماتهاي شركت كننده در مذاكرات غيررسمي شب گذشته، دراين پيش نويس همچنين تاريخي تعيين شده كه هنوز قطعي نشده است. اين تاريج احتمالا سي روز است كه به ايران داده مي شود كه به درخواستها پاسخ دهد.



جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد درباره نشست شب گذشته نمايندگان گروه 1+5 در سازمان ملل ، آن را ناموفق خواند ،زيرا روسيه و چين آماده بحث درباره مفاد پيش نويس نبودند.



وي همچنين در جمع خبرنگاران ابراز اميدواري كرد اين قطعنامه هفته جاري تصويب شود و ادعا كرد كه ما اعتراضات عمده اي دراين راستا نمي بينيم .



نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد همچنين درباره محتواي پيش نويس خاطرنشان كرد كه اين پيش نويس از ايران مي خواهد فعاليت هاي بازفرآوري پلوتونيم و غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد .



شركت كنندگان در اين نشست گفتند كه مسكو و پكن اعلام كردند كه هيچ دستور العملي را دريافت نكرده اند .



نماينده فرانسه در سازمان ملل متحد از آغاز كار برروي پيش نويس قطعنامه مذكور خبرداد .