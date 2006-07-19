پايگاه اطلاع رساني "رسول نور" راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام احمد اكبري مسئول بخش پژوهش شبكه هدف از راه اندازي اين پايگاه را عرضه منابع موجود در مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي كه مرتبط با سال پيامبر اعظم (ص) است عنوان كرد و گفت: اين پايگاه چند رسانه اي و عرضه مطالب در آن به دو صورت شكلي با (ترتيب الفبايي) و موضوعي خواهد بود.

وي در ادامه به تجربه پيشين مركز تحقيقات در راه اندازي پايگاه امام علي(ع) به مناسبت سال امير المؤمنين اشاره كرد و افزود: چندي پيش نيز پايگاه ديگري به نام نبي اعظم (ص) راه اندازي شد كه عهده دار معرفي موضوعات مرتبط با پيامبر اكرم، زندگي سيره و آيين آسماني رسول خدا در پايگاه هاي اينترنتي است و در سايت رسول نور دسترسي به راهنماي مذكور از طريق لينك امكان پذير است.

مسئول بخش پژوهش شبكه نور گفت: در بخش مراكز اين پايگاه معرفي و گزارش فعاليتهاي مراكز عضو در ستاد هماهنگي فعاليتهاي مراكز علمي و پژوهشي در سال پيامبر اعظم (ص) نيز ارائه شده است كه به مرور اخبار و اطلاعات آن كامل خواهد شد.



پايگاه رسول نور از طريق آدرس www.rasoolnoor.com قابل دسترسي است.