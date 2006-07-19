مسئولان 2 وزارتخانه بر جلوگيري از واردات پنبه تاكيد كردند

محمد علافچي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به مهمترين نتايح جلسه مديران كارخانجات پنبه پاك كني سراسر كشور با مسئولان وزارتخانه هاي كشاورزي و صنايع، گفت: جلوگيري از واردات پنبه به كشور تحت هر شرايطي و عدم موافقت با كاهش تعرفه واردات اين محصول از مهمترين موارد مورد توافق در جلسه اخير بود.

به گفته و،ي درصورت كاهش تعرفه واردات پنبه ، 80 كارخانه پنبه پاك كني تعطيل و هزاران كارگر بيكار خواهند شد و پنبه نيز به سرنوشت چاي و برنج دچار خواهد شد .

علافچي مسائل بازرگاني و فروش پنبه را مهمترين مشكل كارخانجات پنبه پاك كني دانست و گفت: متاسفانه دولت براي وش قيمت تضميني تعيين مي كند اما براي محلوج پنبه قيمتي از سوي دولت اعلام نمي شود، به طوريكه كارخانجات محلوج را امسال با قيمت تعيين شده هر كيلو 450 تومان خريداري كرده اند اما به دليل عدم تعيين قيمت محلوج ، نساجي ها با قيمت دلخواه خود محلوج پنبه را از كارخانجات خريداري مي كنند .

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه دولت براي ساير كالاها قيمت تعيين كرده ، به گونه اي كه هم براي چغندر قند و هم براي شكر حاصل از آن از سوي دولت قيمت تعيين شده است .

علافچي ، تخصيص اعتبار از حساب ذخيره ارزي براي بازسازي كارخانجات پنبه پاك كني و تهيه لوازم يدكي مورد نياز را يكي ديگر از درخواست هاي مديران كارخانجات پنبه پاك كني اعلام كرد كه مورد موافقت مدير كل پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت .

وي عدم ارائه مجوزبراي احداث كارخانه جديد پنبه پاك كني را يكي ديگر موارد مطرح شده از سوي كارخانجات دانست و گفت: البته دولت بايد براي واردات كارخانجات مدرن و مطابق با استاندارد هاي جهاني مجوزصادر كند .

علافچي با اشاره به ورشكستگي كارخانجات پنبه پاك كني در طول دو سال گذشته و به دليل سياست هاي ناكارآمد دولت گذشته ، گفت : دولتي مي تواند ماليات دو سال بحراني براي كارخانجات پنبه را ببخشد و زيان مالياتي آن را نيز كاهش دهد كه البته اين درخواست كارخانجات ازسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست بررسي است .

وي تخصيص يارانه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي پنبه ( تامين سموم حشره كش مخصوص اين محصول ) و كمك براي خريد وش و محلوج را از ديگرخواست هاي كارخانجات در اين جلسه اعلام كرد .

علافچي تاكيد كرد: اين در حالي است كه كارخانجات پنبه پاك كني نيز سعي مي كنند بسته بندي پنبه خود را با بهترين كيفيت انجام دهند تا بهانه اي به دست صنايع نساجي براي واردات ندهند .