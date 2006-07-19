اعمال تحريم هاي مالي ژاپن عليه كره شمالي از اوايل ماه آتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژاپن تحريمهاي مالي خود بركره شمالي را از اوايل ماه آتي اعمال خواهد كرد.

وزير امور خارجه ژاپن روز گذشته اعلام كردند: آنها براي اعمال تحريمهاي مالي آماده مي شوند،اما ازارائه جزئيات و زمان آن خودداري كردند.

اما روزنامه يوميوري شيمبون نوشت: ژاپن دارايي هاي كره شمالي را در اين كشور مسدود و ارسال پول به كره شمالي را از اوايل ماه آگوست (مردادماه) ممنوع مي كند.

از سوي ديگر رهبر مهمترين حزب مخالف ژاپن امروز اعلام كرد:"من فكر نمي كنم كه موشك و يا فناوري هسته اي كره شمالي به سطحي رسيده باشد كه بتواند به طور جدي حمله و ژاپن را تخريب كند."

اين در حالي بود كه "روه مو هيون" رئيس جمهوري كره جنوبي روز گذشته در مورد واكنش شديد ژاپن و تحريمهاي مالي آن عليه آزمايشهاي موشكي كره شمالي هشدار داد.

روه در ديدار امنيتي وزراي كابينه گفت :" اقدامهايي در برخي مناطق جهان وجود دارند كه با واكنشهاي شديد،تنشها و مقابله غير ضروري را ايجاد مي كنند ."

اما وي همچنين آزمايش موشكي كره شمالي را به عنوان يك " رفتار غلط" توصيف كرد كه به گفته وي ،مي تواند يك مسابقه تسليحاتي را در منطقه به راه بيندازد.

از سوي ديگر بر پايه گزارش ديگري،كره شمالي با ايجاد هماهنگي و اتحاد ميان نيروهاي مسلح و مردم خود، وضعيت آماده باش را براي مقابله با جنگ ايجاد كرده است.

اين حالت آماده باش به طور عمومي اعلام نشده، ما بدون صدا و از طريق شبكه هاي فوريتي نظامي و غير نظامي توسعه پيدا كرده است.

شوراي امنيت سازمان ملل اخيرا در قطعنامه اي كه در ابتدا از سوي چين وتو شد،آزمايش موشكي كره شمالي را محكوم كرد و از اين كشور خواست برنامه موشكي خود را متوقف نمايد.