سرانه 38 هزار ريالي بهداشت كفاف هزينه درماني روستاييان را نمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد قلي مارامايي به اعتبار 5 هزار و 70 ميليارد ريالي بيمه روستاييان در سال جاري اشاره كرد و گفت: براي ارائه خدمات درماني مطلوب تر به جامعه روستايي، اين اعتبار بايد به يش از 15 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.

وي اظهار داشت: سال گذشته كميته اي 5 نفره متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي براي تعيين سرانه بهداشت و درمان كشور تشكيل شد كه با وجود تعيين سرانه درماني 70 هزار ريالي از سوي اين كميته، فقط 38 هزار ريال در سال جاري تخصيص داده شد.

مارامايي ، تعداد روستاييان قرار گرفته تحت پوشش بيمه روستايي را نزديك به 3 ميليون نفر اعلام و تصريح كرد: افراد از خدمات بهداشتي و درماني بسيار كمي برخوردار هستند كه بايد آنان و ساكنان مناطق محروم كشور در اين زمينه مورد توجه ويژه قرار گيرند.

وي با اشاره به خدمات بيمه تامين اجتماعي در 4 محور از كارافتادگي ، مستمري در زمان پيري ، كمك هزينه بهداشت و درمان و مستمري در زمان فوت سرپرست خانوار ، خاطرنشان كرد: امسال با 160 ميليارد ريال اعتبار يك ميليون نفر از مردم روستاها تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند.

نماينده گنبد كاووس در مجلس شوراي اسلامي در ادامه از بسيج هاي همگاني به عنوان يكي از مهمترين راههاي رفع محروميت روستاها از خدمات بهداشتي و درماني ياد و به تاثير آنها در پوشش فراگير روستاها و مناطق محروم و ارتقاء سطح بهداشتي كشور اشاره كرد.

مارامايي در اين رابطه با اشاره به اردوهاي بسيج سازندگي به آموزش تخصصي جوانان در اين اردوها تاكيد كرد و افزود: جوانان در اين اردوها با حضور فعال در محروم ترين مناطق روستايي كشور خدمات بسيار چشمگيري را به ساكنان اين مناطق ارائه مي كنند.