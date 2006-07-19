به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از همدان، مديرعامل انجمن سينماي جوانان در مراسم افتتاحيه همايش سرپرستان دفاتر انجمن كه از 27 تا 30 تيرماه در همدان برگزار مي شود، در سخناني گفت: "اين اولين گردهمايي مديران انجمن بعد از 7 سال است كه در آن سعي مي كنيم برنامه هاي كلان سينمايي كشور را در خصوص سينماي جوان ارائه كنيم."

ناصر باكيده تاكيد كرد: "مجموعه فعاليت هاي 20 ساله انجمن سينماي جوان با توجه به رويكرد هاي مختلف مثبت بوده و اهداف انجمن بر دو پايه استوار است، اول وجود دفاتر 52 گانه به علاوه شعبات ديگر انجمن در سراسر كشور و دوم حضور جوانان علاقمند به فيلمسازي و عكاسي. حضور اين نيروهاي بالقوه با ساماندهي درست و مناسب سينماي جوان مي تواند به عنوان بازوهاي قدرتمند وزارت ارشاد نقش تربيتي و تعليمي داشته باشد."

وي افزود: "مجموعه فعاليت هاي 20 ساله انجمن را نمي توان ناديده انگاشت و در طول اين سال ها شاهد حضور 10 هزار نيروي فعال با توليد 2000 فيلم كوتاه بوده ايم. بسياري از فيلمسازان و عكاسان معتبر امروز سينما فعاليت خود را با انجمن سينماي جوانان شروع كرده اند. نسل جوان امروز پوياتر، مستعدتر و خلاقتر است و طبعا آموزش آنها بايد اصولي و با شرايط خوب باشد."

باكيده در ادامه افزود: "رويكرد مهم ديگر انجمن به روز كردن شرايط آموزش نيروهاي جوان با متدهاي روز جهان است تا فاصله هاي موجود در خصوص آموزش از ميان برود. يكي ديگر از اهداف انجمن دادن اختيارات به دفاتر مختلف شهرستان هاست. با اين كار انجمن پوياتر و خلاقتر عمل مي كند. پوشاندن ضعف ها و كاستي ها صبوري و تلاش مي طلبد."