تسريع در پرداخت تسهيلات توسط بانك ها / رسيدگي به وضعيت نابسامان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز مجلس تذكرات مكتوب نمايندگان به مسئولان اجرايي كشور را قرائت كرد.

براين اساس، فضلعلي نماينده تويسركان درتذكر به وزير اقتصاد خواستار تسريع در پرداخت وام ازدواج توسط بانك ها و جلوگيري از مانع تراشي و فرافكني شد.

ابطحي نماينده خميني شهرنيز در تذكر به وزير صنايع و معادن بر رسيدگي و توجه به عدم انتخاب مديران كم توان در صنعت فولاد كشورتاكيد كرد.

بت كليا نماينده آشوريان و كلداني ، وارطان نماينده ارامنه شمال ، بيگلريان نماينده ارامنه جنوب ، معتمد نماينده كليميان و نيك نام نماينده زرتشتيان درتذكر به وزير صنايع معادن تسريع پرداخت 100 ميليارد ريال براي توسعه امكان ورزشي و به وزير بازرگاني تسريع در پرداخت 50 ميليارد ريال براي امكان ورزشي و درتذكر به وزير نفت تسريع در پرداخت 200 ميليارد ريال براي توسعه امكان ورزشي همه مصوب جلسه 8/12/84 تاكيد كردند.

صادق زاده نماينده رشت در تذكر به وزير علوم خواستار لزوم رعايت قواعد بازنشستگي اعضاي هيات علمي به طور مساوي دردانشگاههاي مختلف شد.

حسيني نماينده بندرلنگه درتذكر به وزير بهداشت خواستار تسريع در رسيدگي به وضعيت نابسامان دانشگاه علوم پزشكي تهران و برخي از بيمارستانهاي وابسته به آن شد.

زماني نماينده ملاير در تذكر به وزير اقتصاد خواستار رسيدگي به علت عدم همكاري تعدادي از بانك ها در پرداخت تسهيلات تكليفي و كارشكني در اجراي پروژه هاي عمراني شد.

سبحاني نماينده دامغان در تذكر به وزير جهاد كشاورزي بر لزوم رسيدگي به تخلفات صندوق بيمه محصولات كشاورزي از حيث ايفاي تعهدات صندوق در قبال كشاورزان تاكيد كرد.

تمدن نماينده شهركرد در تذكر به وزراي صنايع و معادن و بازرگاني خواستار حل مشكل كمبود سيمان طرح هاي عمراني شد.