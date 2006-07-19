به گزارش خبرگزاري "مهر"، "اربعين" عنوان فيلمي به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه سه سيماست كه وقايع آن در ايران و عراق مي گذرد و درباره آزاده اي است به نام علي كه پس از مرگ همسرش يسنا براي رو به رو شدن با افسر بعثي كه او را شكنجه كرده همراه خواهرزاده اش ماني راهي عراق مي شود و ...

از جمله عوامل اين فيلم تلويزيوني مي توان به تهيه كننده و تصويربردار: محمد صدري، مدير توليد: رضا هادي، صدابردار: حميدرضا يارندپور، نويسنده و كارگردان: عليرضا رزازي فر، دستيار و برنامه ريز: سياوش سيف و تدوين: محمدجواد رجبزاده اشاره كرد.

در فيلم تلويزيوني "اربعين" بازيگراني چون محمود مقامي، شقايق فراهاني، جواد مولانيا، محمد ساربان، دكتر محسن مغاري و حقي سكوت (بازيگر عراقي) بازي كرده اند.