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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

با وجود تصميم بوش براي وتوي طرح ؛

سناي آمريكا طرح انجام تحقيقات روي سلول هاي بنيادي جنيني را تصويب كرد

سناي آمريكا طرح انجام تحقيقات روي سلول هاي بنيادي جنيني را تصويب كرد

مجلس سناي آمريكا پس از دو روز مذاكره به طرح جنجال برانگيز افزايش بودجه براي انجام تحقيقات در زمينه سلول هاي بنيادي جنيني راي داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آراء به دست آمده 63 راي موافق در مقابل 37 راي مخالف بود كه 4 راي براي رسيدن به دو سوم حداكثر آراء و باطل كردن حق وتوي جورج بوش رييس جمهوري اين كشور كم داشت. بوش قول داده است اين طرح را وتو كند.

44 عضو دموكرات و 19 عضو جمهوري خواه از اين طرح حمايت كردند درحالي كه 36 عضو جمهوري خواه و يك عضو دموكرات با آن مخالف بودند.

در جلسه مجلس سنا دو طرح ديگر كه از حساسيت كمتري برخوردار بود، به اتفاق آراء تصويب شد و انتظار مي رود كه از سوي بوش با هيچ گونه مخالفتي روبه رو شود. يكي از اين دو طرح انجام تحقيقات در زمينه سلول هاي بينادي با استفاده از منابع و نه جنين است و ديگري ممنوعيت درخصوص پرورش و سقط جنين براي انجام تحقيقات را در برمي گيرد.

کد مطلب 355275

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