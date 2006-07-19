نخستين معبد سيك در شهر چساپيك آمريكا افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، اين معبد كه كار ساخت آن 15 سال به طول انجاميده و با هزينه 800 هزار دلار ساخته شد به علت فقدان معبد سيك در شهر چساپيك و شهرهاي اطراف آن ساخته شد.

بنياد گورو نانك در ابتدا در نظر داشت يك كليساي متروك را خريداري كرده و آن را به معبد تبديل كند، اما اعضاي بنياد موفق به يافتن چنين مكاني نشده و تصميم گرفتند پس از خريداري يك قطعه زمين كار ساخت معبد را آغاز كنند.

اين معبد به صورت يك ساختمان ساده با سالن گردهمايي بزرگ و اتاقهاي كوچك براي مطالعات گروهي به همراه دو گنبد ساخته شده است.

شهر چساپيك در ايالت ويرجينياي آمريكا قرار داد، ايالتي كه دربرگيرنده 6 معبد سيك است.

يكي از اعضاي اين بنياد كه به عنوان استاديار روان پزشكي در دانشكده پزشكي ويرجينيا فعاليت مي كند با اشاره به پايان كار ساختمان معبد گفت: همسايگان و مردمي كه اطراف معبد زندگي مي كنند افرادي داراي تساهل هستند كه ذهن خود را نسبت به فرهنگهاي ديگر باز كرده اند.

