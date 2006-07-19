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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰

نخستين معبد سيك در شهر چساپيك آمريكا افتتاح مي شود

بنياد گورو نانك در چساپيك، ايالات متحده تا پايان سال جاري ميلادي ساخت نخستين معبد را براي مؤمنان سيك اين منطقه به اتمام مي رساند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، اين معبد كه كار ساخت آن 15 سال به طول انجاميده و با هزينه 800 هزار دلار ساخته شد به علت فقدان معبد سيك در شهر چساپيك و شهرهاي اطراف آن ساخته شد.

بنياد گورو نانك در ابتدا در نظر داشت يك كليساي متروك را خريداري كرده و آن را به معبد تبديل كند، اما اعضاي بنياد موفق به يافتن چنين مكاني نشده و تصميم گرفتند پس از خريداري يك قطعه زمين كار ساخت معبد را آغاز كنند.

اين معبد به صورت يك ساختمان ساده با سالن گردهمايي بزرگ و اتاقهاي كوچك براي مطالعات گروهي به همراه دو گنبد ساخته شده است.

شهر چساپيك در ايالت ويرجينياي آمريكا قرار داد، ايالتي كه دربرگيرنده 6 معبد سيك است.

يكي از اعضاي اين بنياد كه به عنوان استاديار روان پزشكي در دانشكده پزشكي ويرجينيا فعاليت مي كند با اشاره به پايان كار ساختمان معبد گفت: همسايگان و مردمي كه اطراف معبد زندگي مي كنند افرادي داراي تساهل هستند كه ذهن خود را نسبت به فرهنگهاي ديگر باز كرده اند.

کد مطلب 355277

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