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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

"موسيو ابراهيم ..." تولد دوباره هومن برق‌نورد در تئاتر است

"موسيو ابراهيم ..." تولد دوباره هومن برق‌نورد در تئاتر است

بازيگر نمايش "موسيو ابراهيم و گل‌هاي قرآن" كه اين روزها به كارگرداني عليرضا كوشك جلالي در تالار چهارسو روي صحنه رفته، آن را تولد دوباره خود در تئاتر مي‌داند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هومن برق‌نورد درباره اين نمايش گفت: "گمان نمي كنم يك بازيگر آرزويي جز اين داشته باشد كه نمايشش با عناصر هر چه كاملتر در صحنه ظاهر شود، اين مساله در نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" به خوبي ديده مي شود."

اين بازيگر در ادامه افزود: "پايه محكم و استوار نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" از كتاب نويسنده بزرگي چون امانوئل اشميت سرچشمه مي گيرد و با كارگرداني خوب و دقيق كوشك جلالي الهام بخش نمايش مي شود. به تعبيري اين پرنده روي شانه هاي من مي نشيند تا به نقش مومو به پرواز درآيد."

وي همچنين گفت: "در چند سالي كه در عرصه بازيگري تئاتر مشغول فعاليتم، اين باور را در نقش مومو احساس مي كنم كه دوباره در تئاتر متولد شده ام." نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" تا ششم مرداد هر روز جز شنبه ها از ساعت 30/19 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه است.

کد مطلب 355278

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