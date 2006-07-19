به گزارش خبرگزاري "مهر"، هومن برق‌نورد درباره اين نمايش گفت: "گمان نمي كنم يك بازيگر آرزويي جز اين داشته باشد كه نمايشش با عناصر هر چه كاملتر در صحنه ظاهر شود، اين مساله در نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" به خوبي ديده مي شود."

اين بازيگر در ادامه افزود: "پايه محكم و استوار نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" از كتاب نويسنده بزرگي چون امانوئل اشميت سرچشمه مي گيرد و با كارگرداني خوب و دقيق كوشك جلالي الهام بخش نمايش مي شود. به تعبيري اين پرنده روي شانه هاي من مي نشيند تا به نقش مومو به پرواز درآيد."

وي همچنين گفت: "در چند سالي كه در عرصه بازيگري تئاتر مشغول فعاليتم، اين باور را در نقش مومو احساس مي كنم كه دوباره در تئاتر متولد شده ام." نمايش "موسيو ابراهيم و گل هاي قرآن" تا ششم مرداد هر روز جز شنبه ها از ساعت 30/19 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه است.