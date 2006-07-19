به گزارش خبرگزاري"مهر"، در نامه حجت الاسلام محمدي ري ‌شهري خطاب به دبير كل حزب الله لبنان آمده است:

حملات ددمنشانه نيروهاي رژيم اشغالگر صهيونيستي به مناطق مختلف لبنان كه با حمايت استكبار جهاني به رهبري آمريكا و سكوت سوال برانگيز بعضي از مسئولان كشورهاي منطقه صورت مي گيرد يك بارديگر اهداف توسعه طلبانه دنياي استكبار را در راه تحقق طرح استعماري خاورميانه بزرگ و تثبيت غده سرطاني رژيم صهيونيستي كه با زير پا گذاشتن همه حقوق و ارزش هاي انساني و ارتكاب فجيع ترين جنايات ضد بشري انجام مي شود، آشكار ساخت.

مقاومت اسلامي دليرانه جوانان مومن و غيور حزب الله و صبر و پايداري مردم لبنان و حمايت آنان از تداوم نبرد به رغم همه ناملايمات ، علاوه بر پشتيباني همه ملت هاي اسلامي و آزاديخواهان جهان ، از يك سو نشانگر عزم جهاني براي مقابله با توطئه هاي جاري درخاورميانه است و از سوي ديگر ، بر شكست روند سازش و ناكامي طرح هاي آمريكا براي منطقه كه پيش از اين بارها در فلسطين ،افغانستان ،عراق و در جاهاي ديگر به اثبات رسيده بود، مهر تاييدي دوباره زد.

اينجانب ، به پيروي ازرهبر معظم انقلاب اسلامي و همگام با همه مسئولان و مردم جمهوري اسلامي ايران ، ضمن اعلام پشتيباني از مقاومت دليرانه نيروهاي حزب الله دردفاع از آرمان قدس شريف و عزت و عظمت جهان اسلام و ضمن ستايش شكيبايي و همبستگي مردم لبنان از همه اديان و مذاهب و گرايش هاي سياسي و اقشار اجتماعي كه شكوه وحدت اسلامي و انساني آنان را در مواجهه با توطئه هاي استكباري رقم زد، همه رهبران ، علما ، روشنفكران ، سياستمداران و همه مردم كشورهاي اسلامي و آزاديخواهان و عدالت طلبان جهان را به ادامه حمايت از مقاومت مردم لبنان به رهبري شجاعانه جنابعالي دعوت مي كنم و اميدوارم كه هر انسان آزاده اي درجهان ،همه توان خود را در جلوگيري از ادامه جنايات اين رژيم ددمنش و حمايت هاي بي دريغ دنياي غرب و نيز در پايان بخشيدن به سكوت و بي تفاوتي كشورهاي منطقه به كار گيرد.