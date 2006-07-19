  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

"پينوكيو" را در فرهنگسراي خانواده ببينيد

نمايش شاد و موزيكال "پينوكيو" به نويسندگي و كارگرداني عليرضا ترمان از اول تا 26 مردادماه ساعت 50/17 در سالن شماره 2 فرهنگسراي خانواده روي صحنه مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مراكز فرهنگي هنري منطقه 8 اعلام كرد در نمايش "پينوكيو" بهشاد مختاري، مجيد نصيري، مسعود پورجمشيد و عليرضا ترمان به ايفاي نقش مي پردازند و آهنگسازي اين نمايش ريتميك را صابر جعفري به عهده دارد. در اين نمايش پدر ژپتو كه فرزندي ندارد، عروسكي مي تراشد و آرزو مي كند كاش فرزندي داشته باشد، در صورتي كه اين عروسك فرزند او بود و ...

علاقمندان به ويژه كودكان براي تماشاي نمايش "پينوكيو" مي توانند به ساختمان شماره 2 فرهنگسراي خانواده واقع در خيابان آيت اله مدني، كوي فدك مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77813002 تماس حاصل فرمايند.

کد مطلب 355280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها