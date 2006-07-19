"پينوكيو" را در فرهنگسراي خانواده ببينيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مراكز فرهنگي هنري منطقه 8 اعلام كرد در نمايش "پينوكيو" بهشاد مختاري، مجيد نصيري، مسعود پورجمشيد و عليرضا ترمان به ايفاي نقش مي پردازند و آهنگسازي اين نمايش ريتميك را صابر جعفري به عهده دارد. در اين نمايش پدر ژپتو كه فرزندي ندارد، عروسكي مي تراشد و آرزو مي كند كاش فرزندي داشته باشد، در صورتي كه اين عروسك فرزند او بود و ...

علاقمندان به ويژه كودكان براي تماشاي نمايش "پينوكيو" مي توانند به ساختمان شماره 2 فرهنگسراي خانواده واقع در خيابان آيت اله مدني، كوي فدك مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77813002 تماس حاصل فرمايند.