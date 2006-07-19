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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۱

مديركل امور دانشجويان دانشگاه ملاير در گفتگو با مهر خبر داد :

تشكيل كميته ساماندهي خوابگاه هاي شهر ملاير / حضور بخش خصوصي در انتظامات خوابگاه هاي خودگردان

تشكيل كميته ساماندهي خوابگاه هاي شهر ملاير / حضور بخش خصوصي در انتظامات خوابگاه هاي خودگردان

كميته ساماندهي خوابگاه هاي سطح شهر ملاير با حضور نمايندگان كليه دانشگاه هاي ملاير و نماينده اماكن تشكيل شده است تا مباحث ساخت، مديريت و هدايت دانشجويان به سمت اينگونه خوابگاه ها را پيگيري كنند.

"ساسان ملكي" - مديركل امور دانشجويان دانشگاه ملاير در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: تأييديه محل و تعيين اجاره خوابگاه هاي خودگردان و خصوصي توسط كميته ساماندهي خوابگاه هاي خودگردان تعيين مي شود. مسئولين خوابگاه ها بايد از فيلترهاي خاص عبور كنند و به همين لحاظ نماينده اماكن يكي از اعضاي فعال اين كميته است.

وي اضافه كرد: انتظامات خوابگاه هاي خودگردان توسط بخش خصوصي انجام مي شود. مسئولين خوابگاه ها اختيار ورود در موارد دانشجويي را ندارند و وظيفه نظارت بر دانشجويان بر عهده دانشگاه است كه نظارت به صورت هفتگي خواهد بود. البته گزارش روزانه به همان ترتيب كه در خوابگاه هاي ملكي دانشگاه در جريان است اخذ خواهد شد.

کد مطلب 355281

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