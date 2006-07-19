حسن بيادي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص نحوه حضور جمعيت آبادگران جوان در انتخابات سومين دوره شوراها و چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري گفت: جمعيت آبادگران جوان از كليه گروههاي ولايت محور در انتخابات حمايت خواهد كرد.

وي افزود: جمعيت آبادگران جوان به صورت فعال در انتخابات شوراهاي شهر و مياندوره اي مجلس شركت مي كند و به احتمال زياد با گروههاي اصولگرا نيز همگرايي خواهد داشت.

بيادي در پايان اعلام كرد : نشست قرآني و عقيدتي جمعيت آبادگران جوان جمعه 30 تير از ساعت 5 الي 7 در مسجد شيخ فضل الله نوري برگزار مي شود و در اين نشست دكتر زاكاني و دكتر قديري ابيانه در خصوص مسائل سياسي روز سخنراني خواهند كرد.