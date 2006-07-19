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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

بيادي در گفت و گو با "مهر":

آبادگران جوان در انتخابات آتي از گروههاي ولايت محور حمايت مي‌كند

آبادگران جوان در انتخابات آتي از گروههاي ولايت محور حمايت مي‌كند

حسن بيادي از برگزاري نشست قرآني عقيدتي جمعيت آبادگران جوان در تاريخ 30 تير با بررسي مسائل سياسي روز خبرداد و گفت: آبادگران جوان از كليه گروههاي ولايت محور در انتخابات آتي حمايت خواهد كرد.

حسن بيادي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص نحوه حضور جمعيت آبادگران جوان در انتخابات سومين دوره شوراها و چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري گفت: جمعيت آبادگران جوان از كليه گروههاي ولايت محور در انتخابات حمايت خواهد كرد.

وي افزود: جمعيت آبادگران جوان به صورت فعال در انتخابات شوراهاي شهر و مياندوره اي مجلس شركت مي كند و به احتمال زياد با گروههاي اصولگرا نيز همگرايي خواهد داشت.

بيادي در پايان اعلام كرد : نشست قرآني و عقيدتي جمعيت آبادگران جوان جمعه 30 تير از ساعت 5 الي 7 در مسجد شيخ فضل الله نوري برگزار مي شود و در اين نشست دكتر زاكاني و دكتر قديري ابيانه در خصوص مسائل سياسي روز سخنراني خواهند كرد.

کد مطلب 355282

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