رايس جمعه به خاورميانه مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، دان گيلرمن در گفتگو با فاكس نيوز اظهارداشت :"متوجه شدم كه رايس عصرروز پنج شنبه براي ديدار با كوفي عنان وارد نيويورك خواهد شد و روز جمعه آنجا را به قصد خاورميانه ترك خواهد كرد .



وي افزود : " رايس نهار را با كوفي عنان و خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواهد خورد و ممكن است با هيئتي كه عنان به خاورميانه فرستاد، ديدار كند .



بنابراين گزارش ، وزارت امور خارجه آمريكا درباره سفررايس به خاورميانه اظهارنظري نكرد .

كاندوليزارايس وزيرامورخارجه آمريكا شب گذشته درجمع خبرنگاران درواشنگتن درباره سفرخود به خاورميانه خاطرنشان كرد كه درزمان مناسب و مقتضي و درصورت مفيد بودن سفرش، راهي اين منطقه خواهد شد .

رايس همچنين درباره لزوم برقراري آتش بس فوري در لبنان گفت :"همه ما توافق داريم كه بايد هر چه زودتر اين امر محقق شود و اين درصورتي خواهد بود كه شرايط براي برقراري آن فراهم شود ".



آمريكا كه ازهمان آغازتجاوزات بي رحمانه وضد بشري رژيم صهيونيستي به مناطق مختلف لبنان ازاين رژيم دفاع كرده است، در پي حملات تلافي جويانه موشكي حزب الله به شهركهاي صهيونيست نشين كه موجي ازخشم و رعب را درميان اشغالگران به وجود آورده است، تلاشهاي زيادي براي نجات رژيم صهيونيستي آغاز كرده است.