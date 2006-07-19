مبادا قرآن مهجور بماند / دانشگاهها فضاي مناسبي را براي پژوهش و تحقيقات گوناگون قرآني مهيا سازند

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه صبح امروز در دومين همايش مديران مراكز قرآني ادارات و نهادهاي كشور در دانشگاه آزاد تهران مركز برگزار شد، سخن مي گفت، اظهار داشت: قرآن نعمتي است كه خداوند آن را براي هدايت مسلمانان جهان فرستاده و بقاي آن را نيز تضمين كرده است و به هيچ وجه قرآن از بين نخواهد رفت و در نزد تمامي مسلمان جهان باقي خواهد ماند.

وي افزود: امروز در جامعه اسلامي، حركت هاي مناسبي در سطوح مختلف قرآني ديده مي شود كه باعث هر چه بهتر فهميدن قرآن و تاثيرگذاري بيشتر آن بر روي افراد جامعه خواهد شد.

رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه، نوع تفسير قرآن را بسيار مهم و تاثير گذار در فهم آن عنوان كرد و اظهار داشت : خوشبختانه در حال حاضر در مراكز علمي و دانشگاهي تحقيقات قرآني صورت گرفته كه اين نوع تحقيق و تفسير در هر چه فهميدن آيات قرآني بر روي افراد جامعه بسيار تاثير گذار است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اگر مي خواهيم قرآن مهجور نماند بايد به آن اهميت خاص قائل شويم كه حضرت امام خميني (ره) به اين امر توجه خاص داشت.

هاشمي رفسنجاني بزرگترين كار انقلاب اسلامي را گنجاندن دين در نظام و حكومت دانست و افزود: مسئولان كشور بايد تلاش كنند تا مسائل ديني و مفاهيم قرآني را بيشتر از گذشته در روند حكومتي كشور دخيل كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حوادث اخير لبنان و فلسطين، تصريح كرد: اگر پيوند مردم فلسطين و لبنان با قرآن بسيار محكم نبود نمي توانستند به اين شدت در مقابل رژيم صهيونيستي به مقابله بپردازند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت: هيچ كس باور نمي كند امتي كه با اسلام و قرآن عجين شده به خاطر همان عقايدشان مورد تهاجمات بيگانگان قرار گيرند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: امروزه در كشورهاي لبنان و فلسطين افراد بيگناهي توسط رژيم اشغالگر صهيونيستي كشته مي شوند، ولي جهان اسلام و امت اسلامي نمي توانند كار خاصي درخصوص كمك به آنان كنند كه اين امر جاي تاسف دارد.

وي گفت: تمامي مبناي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي در قرآن آمده است كه مسئولان كشور بايد به اين موضوع توجه خاص داشته باشند، زيرا اين امر در پيشبرد اهداف نظام بسيار تاثير گذار است.

هاشمي رفسنجاني افزود: ما بايد تلاش كنيم تا به تدريج قرآن را بر اساس مباني قرآني و اينكه دليل آن چه بوده است تفسير كنيم زيرا اين ديد باعث خواهد شد كه انسان با موارد خاص بسيار مهم و حساس روبرو شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: وقتي انسان با محوريت ديگري به قرآن نگاه مي كند، مسائل تازه اي را مي بيند كه مي تواند در روند انساني و جامعه تاثير گذار باشد.

رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي در پايان از دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي خواست تا با كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي فضاي مناسبي را براي تفسيرهاي گوناگون قرآني مهيا سازند تا بتوانند اين گونه تفسيرها را به تمامي مسلمانان جهان براي هرچه بهتر فهميدن و درك معاني و مفاهيم قرآني ارائه دهند.