گروه هاي كاري شوراي كتاب كودك گزارش سالانه مي دهند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين گروه ها كه هفته گذشته 22 تيرماه گزارش خود را در بخش هاي پژوهش، آثار، بازي، مروجان كتابخواني، خدمات ويژه و كتاب هاي دست ساز، كودكان بيمار، بچه هاي كتاب، نشر الكترونيك و ترويج فرهنگنامه ارائه كردند، اين هفته به كار خود پايان مي دهند.

بر اساس اعلام شوراي اجرايي گروه هاي بررسي شوراي كتاب كودك، روز پنج شنبه 29 تيرماه از ساعت 9 تا 19 گزارش هاي مربوط به حوزه هاي تاليف، ادبيات كهن، تصوير، شعر، هنرو بازي و سرگرمي، دين و مرجع ارائه مي شود.

روز جمعه 30 تيرماه نيز حوزه هاي نمايش، زندگينامه و دانش اجتماعي، علوم تجربي، نشريات، رمان، ترجمه و نقد بر اساس معيارها و ملاك هاي مصوب شورا به بررسي مي پردازند.