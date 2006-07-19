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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

طي دو روز آينده

گروه هاي كاري شوراي كتاب كودك گزارش سالانه مي دهند

گروه هاي بررسي ادبيات كودك و نوجوان شوراي كتاب كودك تا دو روز آينده گزارش سالانه خود را ارائه مي دهند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين گروه ها كه هفته گذشته 22 تيرماه گزارش خود را در بخش هاي پژوهش، آثار، بازي، مروجان كتابخواني، خدمات ويژه و كتاب هاي دست ساز، كودكان بيمار، بچه هاي كتاب، نشر الكترونيك و ترويج فرهنگنامه ارائه كردند، اين هفته به كار خود پايان مي دهند.

بر اساس اعلام شوراي اجرايي گروه هاي بررسي شوراي كتاب كودك، روز پنج شنبه 29 تيرماه از ساعت 9 تا 19 گزارش هاي مربوط به حوزه هاي تاليف، ادبيات كهن، تصوير، شعر، هنرو بازي و سرگرمي، دين و مرجع ارائه مي شود.

روز جمعه 30 تيرماه نيز حوزه هاي نمايش، زندگينامه و دانش اجتماعي، علوم تجربي، نشريات، رمان، ترجمه و نقد بر اساس معيارها و ملاك هاي مصوب شورا به بررسي مي پردازند.

کد مطلب 355290

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