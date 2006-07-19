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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

ثبت نام در سومين كنفرانس روابط عمومي آغاز شد

ثبت نام در سومين كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي ايران كه 24 و 25 آبان‌ماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ارائه گواهي شركت در كنفرانس به شركت كنندگان، ثبت اسامي و مشخصات شركت كنندگان در كتابچه كنفرانس، حضور متخصصان و صاحب نظران از نقاط مختلف جهان، برگزاري نمايشگاه جانبي، برگزاري اولين كارگاه بين المللي روابط عمومي، اهدا جايزه و تنديس دكتر نطقي پدر روابط عمومي نوين ايران، انتشار كتاب ويژه كنفرانس به منظور معرفي روابط عمومي هاي موفق و ... از ويژگي هاي كنفرانس روابط عمومي است.

سومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران 24 و 25 آبان ماه به همت وزارت ارشاد (معاوت مطبوعاتي و اطلاع رساني، اداره كل تبليغات و اطلاع رساني)، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع) دانشكده فرهنگ و ارتباطات، دانشكده خبر، انجمن ايراني مطالعات فرهنگ و ارتباطات، انجمن روابط عمومي ايران، انجمن متخصصان روابط عمومي ايران، خانه صنعت ايران، شركت مشاوره، جهاني هنر هشتم و كارگزار روابط عمومي برگزار مي شود.

کد مطلب 355291

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