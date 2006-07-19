ساعات كار كتابخانه ملي در تمامي ايام هفته افزايش يافت

به گزارش مهر ، همچنين به منظور رفاه حال مراجعين به ساختمان كتابخانه ملي وسايل نقليه عمومي ورايگان كتابخانه ملي به صورت مداوم تا ساعت 15/21 نسبت به انتقال مراجعين از محل ايستگاه مترو ميرداماد به محل ساختمان كتابخانه ملي فعاليت مي كنند كه درصورت افزايش زمان سرويس دهي از طرف شركت راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) زمان فعاليت كتابخانه و سرويس هاي عمومي آن نيز افزايش مي يابد .



علاقه مندان به استفاده از خدمات كتابخانه ملي در صورت دارا بودن مدرك كارشناسي به بالا يا پايان سطح 1 سطح حوزوي و ارايه يك قطعه عكس، تكميل فرم ثبت نام و ارائه تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مي توانند به صورت رايگان به عضويت كتابخانه ملي در آيند.

حائزان رتبه هاي اول تا سوم المپياد هاي علمي و جهاني، مخترعان و مكتشفاني كه اختراع و يا كشف خود را به ثبت رسانده باشند و دانشجويان ترم سوم به بعد دوره كارشناسي رشته كتابداري ازارائه مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر جهت عضويت در كتابخانه ملي معاف خواهند بود.

ساير افراد اعم از دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي و يا كارداني و طلاب حوزه هاي علميه كه مدرك پايان سطح 1 خود را دريافت نكرده اند صرفا با ارائه معرفي نامه معتبر از مركز آموزشي يا محل تحصيل با قيد عنوان پروژه پژوهشي خود مي توانند به صورت موردي حداكثر براي يك ماه از امكانات كتابخانه ملي استفاده كنند.

تا پيش از اين ساعت كار تالارهاي مطالعه كتابخانه ملي در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 8 شب و روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 صبح الي 4 بعد از ظهر بود.