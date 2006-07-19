روياي بوش براي وتوي طرح مجلس سنا در مورد سلول هاي بنيادي جنيني / دو سوم مردم آمريكا موافق تحقيقات سلول هاي بنيادي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بوش قول داده در صورت تصويب اين طرح آن را به سرعت وتو كند.

به اعتقاد حاميان اين طرح، چه طرح مذكور وتو شود و يا نشود دولت آمريكا سرانجام بهاي لازم براي انجام تحقيقات را خواهد پرداخت چرا كه سهم بالايي از عموم مردم از آن حمايت مي كنند و بسياري از دانشمندان نيز معتقدند تحقيقات روي سلول هاي بنيادي جنيني در نهايت به درمان بيماري هايي كه ميليون ها نفر را در سراسر جهان درگير ساخته، خواهد انجاميد. نظرسنجي ها حاكي از آن است كه تقريبا دو سوم از مردم آمريكا از اين تحقيقات حمايت مي كنند.

كاخ سفيد در بيانيه اي در حالي كه زير كلمه وتو براي تاكيد خط كشيده بود، اعلام كرد: بوش طرح مذكور را وتو خواهد كرد.

براساس اين طرح دولت فدرال آمريكا مجاز خواهد بود بودجه اي را صرف انجام تحقيقات روي سلول هاي بنيادي جنيني كند.



كاخ سفيد در اين خصوص اعلام كرد: اين طرح ماليات دهندگان آمريكايي را مجبور خواهد كرد براي انجام تحقيقاتي هزينه كنند كه نابودي نسل بشري را در بردارد.

سناتور "سم بران بك" يكي از جمهوري خواهان ايالت كانزاس اظهار داشت: از بين بردن جنين انسان تنها براي انجام تحقيقات امري غير اخلاقي است. چه كسي مي داند چه تعداد جنين انساني بايد نابود شود تا نتيجه اي قابل توجهي در اين زمينه به دست آيد.



در همين حال "نانسي ريگان" همسر رونالد ريگان رييس جمهور اسبق آمريكا سعي در متقاعد ساختن قانونگذاران در تصويب اين طرح دارد. رونالد ريگان در سال 2004 بر اثر ابتلا به بيماري آلزايمر درگذشت و محققان عقيده دارند با استفاده از سلول هاي بنيادي مي توان درمان مناسبي براي اين بيماري به دست آورد.

اگرچه تصويب اين طرح به حمايت هر دو گروه جمهوري خواه و دموكرات نياز دارد، اما بعيد به نظر مي رسد كه سنا اكثر دو سوم آراء براي باطل كردن وتوي بوش را به دست آورد.