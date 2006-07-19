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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

در كانون ادبيات ايران ؛

دكتر بركت از " روايت از گذشته تا امروز " سخن مي گويد

دكتر بركت از " روايت از گذشته تا امروز " سخن مي گويد

يكصد و شصت و دومين نشست كانون ادبيات ايران به نقد داستان " پرده قرمز " نوشته علي اصغر عزتي پاك اختصاص دارد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، داستان " پرده قرمز"  برگرفته از مجموعه داستان " مي مانم پشت در" اولين اثرمنتشره علي اصغرعزتي پاك است كه ازسوي نشرهزاره ققنوس به چاپ رسيده و توسط مسعود نورمحمديان و محمد رضا گودرزي نقد و بررسي خواهد شد .

همچنين در اين نشست " دكتر بهزاد بركت " در رابطه با " روايت از گذشته تا امروز" سخنراني مي كند ، عده اي معتقدند كه انسان در كل هستي ، از زماني كه قادر به تكلم شد در حال روايت است اما عده اي ديگر بر اين عقيده اند كه انسان تنها در چارچوب متن روايت مي كند ؛ دكتر بركت مترجم رمان " بيلي بت گيت " اثر دكتروف " است .

اين نشست روز دوشنبه دوم مردادماه ساعت 17 در محل كانون ادبيات ايران واقع در خيابان مفتح ، خيابان اردلان شماره 31 برگزار خواهد شد . 

کد مطلب 355298

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