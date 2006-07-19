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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۳

/ بر اساس آخرين آمار /

4 هزار دانش آموز استثنايي بي بضاعت شناسايي شدند

4 هزار دانش آموز استثنايي بي بضاعت شناسايي شدند

بر اساس آخرين آمار ، 4 هزار دانش آموز استثنايي بدون سرپرست و بي بضاغت در كشور در تمامي مقاطع تحصيلي شناسايي شده و در سال تحصيلي جديد مورد حمايت سازمان آموزش و پرورش استثنايي قرار خواهند گرفت.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه داد: اين حمايت ها با 450 ميليون تومان اعتبار پيش بيني شده و براي خريد لوازم تحرير ، پوشاك ، كمك به كلاس هاي جبراني و خدمات توانبخشي ويژه و... در سال تحصيلي آينده براي اولين بار هزينه مي شود.

مجيد قدمي يادآور شد: اين نوع كمك ها با دستورالعمل هاي مربوط به طرح حمايت از ايتام به مديران مدارس داده شده و بر اساس آن ، نوع كمك ها طوري خواهد بود كه به شان و منزلت هيچ يك از افراد لطمه اي وارد نشود.

وي پيش بيني كرد: با اهداي اين نوع كمك هاي نقدي و غير نقدي ، تعداد بيشتري از خانواده ها كه هنوز اسامي خود را به عنوان ايتام به مديران اعلام نكرده اند ، خود را معرفي كرده و رقمي بيش از 4 هزار نفر تحت پوشش اين حمايت ها قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 355299

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