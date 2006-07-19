قرار نيست بازنشسته شوم/ قصد دارم از سخنگويي كناره گيري كنم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سخنگوي وزارت امور خارجه كه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس با خبرنگاران گفت گو مي كرد، اظهار داشت: اگر قرار باشد تغييراتي صورت بگيرد و فرد ديگري جايگزين بنده شود، سرزده نخواهم رفت و حتما با جامعه خبري خداحافظي مي كنم.

وي در خصوص استعفاي خود از سمت سخنگويي نيز گفت: بحث استعفا مطرح نيست ، بلكه 8 سال سخنگوي وزارت امور خارجه بوده ام كه اين مدت طولاني است و در هيچ جاي دنيا معمول نيست.

آصفي درباره استمرار وجود سخنگو براي وزارتخانه متبوعش نيز اظهار داشت : بعيد است وزارت خارجه بدون سخنگو بماند؛ اين روند خوبي است كه بايد تداوم يابد.

وي خاطرنشان كرد: سخنگوها معمولا اين حس را دارند كه همه حرف ها جز مواردي كه منعي در كار باشد، را مطرح مي كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه با تاكيد بر اينكه هر جا باشم براي كشور و نظام خدمت خواهم كرد، درباره احتمال بازنشستگي خود گفت: قرار نيست بازنشسته شوم چون هنوز جوان هستم و اصلا نمي شود از كار براي نظام و انقلاب خود را بازنشسته كرد.

آصفي در پاسخ به اينكه آيا سفارتخانه اي به وي پيشنهاد شده، اظهار داشت: فعلا قرار نيست جايي بروم و در صورت ضرورت هم به كشورهاي اروپايي نخواهم رفت.