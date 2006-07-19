يك گروه پارلماني به لبنان مي رود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاء الدين بروجردي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: موضوع سفر جمعي از نمايندگان براي اعلام حمايت از مقاومت مردم لبنان در حال بررسي است.

وي در خصوص ادعاهاي رئيس جمهور آمريكا و سران رژيم صهيونيستي درخصوص دخالت ايران در لبنان و خلع سلاح حزب الله گفت: با توجه اينكه محاسبات آمريكا و رژيم صهيونسيتي درباره توانمندي حزب الله غلط از آب در آمده است، آنها به دنبال فرافكني هستند.

بروجردي تصريح كرد: حزب الله يك تشكل رسمي سياسي - نظامي لبنان است كه هم در دولت و هم در مجلس اين كشور حضور دارد.

نماينده بروجرد در پايان، اظهارات جرج بوش در خصوص خلع سلاح حزب الله را اهانت به مردم لبنان و حزب الله دانست.