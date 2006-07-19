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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

اگر شرايط فراهم شود؛

يك گروه پارلماني به لبنان مي رود

يك گروه پارلماني به لبنان مي رود

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اگر شرايط براي سفر نمايندگان ملت به لبنان فراهم باشد ،اين كار حتما صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاء الدين بروجردي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت:  موضوع سفر جمعي از نمايندگان براي اعلام حمايت از مقاومت مردم لبنان در حال بررسي است.

وي در خصوص ادعاهاي رئيس جمهور آمريكا و سران رژيم صهيونيستي درخصوص دخالت ايران در لبنان و خلع سلاح حزب الله گفت: با توجه اينكه محاسبات آمريكا و رژيم صهيونسيتي درباره توانمندي حزب الله  غلط از آب در آمده است، آنها به دنبال فرافكني هستند.

بروجردي تصريح كرد: حزب الله يك تشكل رسمي سياسي - نظامي لبنان است كه هم در دولت و هم در مجلس اين كشور حضور دارد.

نماينده بروجرد در پايان، اظهارات جرج بوش در خصوص خلع سلاح حزب الله را  اهانت به مردم لبنان و حزب الله دانست.

کد مطلب 355304

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