خواهان حضور ايراني ها در مناقصه احداث كارخانه كمپوست بغداد هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهردار بغداد به اتفاق كنسول عراق در ايران و چند تن از شهرداران مناطق و مسئولان شهرسازي بغداد ، طي ديدار يك هفته اي خود از شهر تهران ، از مجتمع بازيافت آرادكوده بازديد كردند.

در اين بازديد كه به منظور آشنايي با طرح ها ، فعاليت ها و چگونگي اجراي پروژه هاي زيست محيطي و بازيافت زباله تهران به عمل آمد ، پروژه بين المللي زيست محيطي استحصال گاز متان در مركز دفع و پردازش آرادكوده واقع در كهريزك ، كارخانجات توليد كمپوست و روند توليد كود گرانوله و توليد كمپوست به روش بيومكانيكال از جمله مواردي بود كه مورد ارزيابي هيئت عراقي قرار گرفت.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در اين بازديد ، ضمن ارائه اطلاعات و توضيحات در زمينه چگونگي طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف زيست محيطي از جمله دفن بهداشتي زباله كارخانجات كمپوست ، جمع آوري مكانيزه زباله ، استحصال گاز متان و... براي انتقال دانش فني و الگوي مناسب جهت بهره برداري در بغداد و ساير شهرهاي كشور عراق اعلام آمادگي كرد.

شهردار بغداد نيز تاسيسات ، اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در زمينه بازيافت شهرداري تهران را بسيار معظم و فراتر از انتظار دانست و گفت: در بغداد فاقد اين فناوري ها هستيم اما در بودجه سال 2006 اعتباراتي براي احداث دو كارخانه 2000 تني اختصاص داده ايم و اميدواريم با توافقات به عمل آمده با شهردار تهران ، كارشناسان ايراني به بغداد اعزام شوند تا از دانش فني آنان استفاده نماييم.

وي افزود: همچنين بزودي براي احداث كارخانجات كمپوست در بغداد مناقصه برگزار مي كنيم كه شركت هاي ايراني مي توانند در مناقصه شركت نموده و در اين خصوص نقش فعال داشته باشند تا بتوانيم از تجارب ، توانمندي ها و فناوري هاي پيشرفته ايراني بهره مند شويم.