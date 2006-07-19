تشكر خدمه ديسكاوري از استقبال گرم مردم آمريكا / اطمينان خاطر فضانوردان ديسكاوري از پرواز در فضا

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "پيرز سلرز" خلبان ديسكاوري در توصيف پرواز با شاتل گفت: اين اقدام درست مثل چرخيدن به دور زمين با سرعت 5 مايل در ثانيه است. فاصله بين طلوع و غروب خورشيد درست مثل يك انفجار اتمي كوچك است كه در افق جريان مي يابد و با هر بار اتفاق صورتتان را گرم مي كند. احساس مي كنم بخشي از بدن من هنوز در آنجا به سر مي برد و در اطراف دنيا معلق مانده است. جالب ترين زمان براي من لحظه اي بود كه همه ما به هم نگاه كرديم و گفتيم بالاخره انجامش داديم. بهترين زمان براي من مشاهده لحظه نقش بستن لبخند بر لبان همكارانم به هنگام تكميل ماموريت بود.

فضانوردان همچنين از كاركنان ناسا و خانواده خود براي تحمل تمامي سختي هاي موجود در اين راه سپاسگزاري كردند.

"استيو ليندزي" فرمانده ديسكاوري گفت: به نظر من همه شما بر اين باوريد كه دانش ما در زمينه پرواز به فضا و برنامه هاي شاتل و ايستگاه فضايي هنوز ناكافي است. اما اين خدمه اكنون در مقابل شما نشسته اند و به همان اندازه كه شما از پرواز با هواپيما مطمئن هستيد، آنها نيز در فضا اطمينان داشتند. ما هرگز نمي خواهيم خاطره كلمبيا را فراموش كنيم. ما از كلمبيا درس هاي بسياري فرا گرفتيم و اين چيزي است كه هيچ وقت قصد از ياد بردن آن را نداريم.

"ليزا نوآك" كارشناس اين ماموريت نيز اظهار داشت: وقتي در فضا از خواب بيدار شديم، مايك و من به همديگر تبريك گفتيم. آن بالا در فضا هوا خيلي سرد بود.