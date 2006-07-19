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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي:

هم انديشي مديران فرهنگي با هدف تشكيل سازمان گسترده قرآني برگزار شده است

هم انديشي مديران فرهنگي با هدف تشكيل سازمان گسترده قرآني برگزار شده است

تشكيل سازمان گسترده قرآني كه بتواند تمام ارگان هايي كه در زمينه قرآن پژوهش مي كنند را به همكاري نزديك كند مهمترين هدف از برگزاري دومين هم انديشي مديران مراكز قرآني ادارات و نهادهاي كشور است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "محمد مهدي مظاهري" صبح امروز در دومين هم انديشي مديران مراكز قرآني ادارات و نهادهاي كشور افزود: هم انديشي مديران قرآني با هدف همدلي و هماهنگي ميان نهادهاي فرهنگي در زمينه توان پژوهشي و يافتن راهكار مناسب براي اشاعه هر چه بيشتر قرآن در سطح جامعه به خصوص جامعه دانشگاهي و يافتن راهكار مناسب براي تحقيق و پژوهش هماهنگ در سازمان هاي مختلف برگزار شد.

وي اظهار داشت: اين همايش سال گذشته به همت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و در سال جاري توسط معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد و با حمايت مركز پژوهش هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد و سازمان صدا و سيما برگزار مي شود.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اضافه كرد: اميدواريم بتوانيم با جمع مسئولان قرآن پژوهش جامعه و كشور و به خصوص دانشگاهيان را به سمت قرآن و توسل و اشاعه هر چه بيشتر آن هدايت كنيم.

دكتر مظاهري خاطر نشان كرد: مركز پژوهش هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد در سال 72 با برگزاري مسابقاتي با نام خاتم الانبياء آغاز به كار كرد. در سال جاري بيش از 168 هزار نفر از جمع اساتيد و دانشجويان كشور كه 86 درصد آنها از جمع دانشگاهيان دانشگاه آزاد بودند در مسابقه خاتم الانبياء شركت كردند.

کد مطلب 355319

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