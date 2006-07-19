" چراغ ها را من خاموش مي كنم " به ارمنستان نمي رود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رايزني ايران در ارمنستان از سال گذشته كتاب موفق و پرفروش " چراغ ها را من خاموش مي كنم " را براي ترجمه و چاپ در ارمنستان انتخاب كرد ولي بعد از چند ماه با مخالفت زويا پيرزاد از پيگيري و انتشار اثر منصرف شد.

طباطبايي كارشناس امور ارمنستان اداره آسيا و اقيانوسيه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دراين باره گفت : چاپ كتاب چراغ ها را من خاموش مي كنم كه از همه جهات مناسب انتشار در ارمنستان بود بنا به دلايلي كه براي ما نيز محرز نشد مورد مخالفت خانم پيرزاد قرار گرفت و بنابراين ما نيز مطابق اصول اخلاقي و احترام به نويسنده از انتشار آن صرف نظر كرديم.

صدقي زاده معاون معاونت اداره فرهنگي آسيا و اقيانوسيه اين سازمان نيز با تائيد اين مطلب گفت : سازمان پايبند به رعايت اصول حق مولف و ناشر است و در رابطه با تمام كتاب هايي كه در خارج از كشور ترجمه و چاپ مي كند با نويسنده و ناشر اثر اقدام به مكاتبه و مذاكره مي كند. انتشار رمان " چراغ ها را من ..." نيز تنها به خاطر عدم تائيد از سوي نويسنده از دستور كار ما خارج شد و متاسفم كه چاپ اين رمان كه از هر جهت مطلوب صدور به ارمنستان و يافتن خوانندگان در آن كشور است با مخالف خانم پيرزاد همراه شده است.

به گزارش مهر، " ‌چراغ ها را من خاموش مي كنم " براي اولين بار در سال 1380 توسط نشر مركز به چاپ رسيد كه تا امروز به چاپ هجدهم رسيده است. اين رمان در سال 81 برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران شد.