مشكل تاخير در پرداخت وام مسكن مددجويان بهزيستي حل شد

ابوالحسن فقيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: وام مسكن مددجويان نيازمند مسكن تحت پوشش سازمان بهزيستي بايد توسط بانك مسكن پرداخت شود و بانك مسكن نيز مدتي به دليل اختلافاتي كه با شوراي پول و اعتبار داشت ، وامي پرداخت نمي كرد.

وي خاطر نشان كرد: وظيفه بهزيستي معرفي مددجويان به بانك براي دريافت وام است كه اين را نيز به درستي و بدون هيچ تاخيري انجام داده و سازمان نقشي در تاخير در پرداخت وام ندارد اما در اين مدت با پيگيري هاي بهزيستي ، مشكل برطرف و مددجويان به مرور وام خود را دريافت مي كنند.

رئيس سازمان بهزيستي تاكيد كرد: در حال حاضر تعداد زيادي از مددجويان نيازمند دريافت وام مسكن ، پشت نوبت بهزيستي قرار دارند كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم درصدي از اين افراد را تحت پوشش قرار دهيم.