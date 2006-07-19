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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۱

مشكل تاخير در پرداخت وام مسكن مددجويان بهزيستي حل شد

مشكل تاخير در پرداخت وام مسكن مددجويان بهزيستي حل شد

رئيس سازمان بهزيستي گفت: مشكل تاخير در پرداخت وام مسكن مددجويان تحت پوشش بهزيستي به دليل اختلاف ميان بانك مسكن و شوراي پول و اعتبار به وجود آمده بود كه هم اكنون اين مشكل برطرف شده و مددجويان به مرور وام در يافت مي كنند.

ابوالحسن فقيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: وام مسكن مددجويان نيازمند مسكن تحت پوشش سازمان بهزيستي بايد توسط بانك مسكن پرداخت شود و بانك مسكن نيز مدتي به دليل اختلافاتي كه با شوراي پول و اعتبار داشت ، وامي پرداخت نمي كرد.

وي خاطر نشان كرد: وظيفه بهزيستي معرفي مددجويان به بانك براي دريافت وام است كه اين را نيز به درستي و بدون هيچ تاخيري انجام داده و سازمان نقشي در تاخير در پرداخت وام ندارد اما در اين مدت با پيگيري هاي بهزيستي ، مشكل برطرف و مددجويان به مرور وام خود را دريافت مي كنند.

رئيس سازمان بهزيستي تاكيد كرد: در حال حاضر تعداد زيادي از مددجويان نيازمند دريافت وام مسكن ، پشت نوبت بهزيستي قرار دارند كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم درصدي از اين افراد را تحت پوشش قرار دهيم. 

کد مطلب 355326

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