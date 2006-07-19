تلاش اسرائيل براي خاموش كردن شعله مقاومت در لبنان شكست خورده است / اتكاء به خداوند، اعتماد به قدرت خود و حمايت ملت لبنان مهمترين برگ هاي برنده حزب الله است

" طلال سلمان" سردبير روزنامه السفيرچاپ بيروت درگفتگو با خبرگزاري "مهر" تاكيد كرد: خوي تجاوزگرانه اسرائيل همواره به دنبال حمله و كشتار است و پيش از اين نيز نظاميان صهيونيست در دهه هاي 70 و80 ميلادي به لبنان تجاوز كردند و حتي مناطقي از آن را به اشغال خود درآوردند، اما ملت لبنان برخلاف برخي از كشورهاي ديگر،مقاومت را در نهاد خويش دارند و با مدد گرفتن ازگرايش خود به مقاومت موفق شدند، رژيم اسرائيل را ازخاك خود بيرون كنند و تلاش صهيونيست ها براي خاموش كردن شعله مقاومت در ميان ملت لبنان همواره با شكست روبرو شده است.



وي درباره احتمال امتداد اين جنگ به كشورهاي ديگر منطقه گفت: اين تصميم به رهبران رژيم اسرائيل برمي گردد ومن اطلاعي از آن ندارم، اما به هر شكل آرزو مي كردم كه تمام كشورهاي عربي آمادگي خود را براي دفاع از لبنان اعلام كنند و ارتش هاي عربي براي ورود به درگيري عليه اسرائيل آماده بودند، زيرا به هر شكل تجاوز به لبنان تجاوز به تمام اعراب است.

سلمان خاطرنشان كد: اعراب نيز وظيفه دفاع در مقابل اين تجاوز را دارند ولي متاسفانه اتخاذ چنين تصميمي در دست ما نيست، بلكه در دست نظام هاي عربي است كه مواضعشان مشخص كرده نه تنها حامي ما نيستند،بلكه جانب اسرائيل را دراين جنگ مي گيرند و ما را به عنوان ماجراجوياني كه سبب از بين رفتن فرصت عربي براي صلح و سازش شده ايم، توصيف مي كنند.



سردبير روزنامه السفير درپاسخ به اتهامات برخي ازكشورهاي عربي به مقاومت اسلامي لبنان كه اسارت دونظامي صهيونيست را يك ماجراجويي توصيف كردند، گفت : ما ملت لبنان آنچه را كه رخ مي دهد، تجاوز مي دانيم، تجاوزي آشكار و واضح كه تا سرحد يك جنگ تمام عيارعليه كشورمان پيشرفته است.

وي در ادامه تصريح كرد: اسرائيل جنگ تمام عياري را عليه كشور كوچكي چون لبنان به بهانه آزادي دو سرباز اسير خود آغاز كرده و اين در حالي است كه پيش از اين نيز بارها چنين عملي توسط مقاومت لبنان انجام گرفته واسراي اسرائيلي با اسراي لبناني مبادله شدند ودر تمام آن موارد هيچگاه شاهد بروزچنين جنگي نبوديم.



سلمان افزود: ولي ظاهرا اين بار دولت اسرائيل كه نخست وزير و وزير جنگش غير نظامي هستند، ملاحظه كرده اند كه شرايط عربي وبين المللي براي تسويه حساب با مقاومت لبنان فراهم شده و اكنون اين كار را با همدستي عربي وبين المللي انجام مي دهند.



وي در مورد برگ هاي برنده حزب الله در اين جنگ به "مهر" گفت: اتكاي به خداوند و اعتماد به قدرت خود و حمايت ملت لبنان و نيز برخي از كشورها كه از مبارزات ملت لبنان حمايت كرده اند، مهمترين برگ هاي برنده حزب الله محسوب مي شود همچنين نبايد فراموش كرد كه حزب الله در خاك خود و ميان مردم خويش به دفاع مي پردازد.



سردبيرروزنامه السفير لبنان در پايان اين گفتگو در پاسخ به سئوال "مهر" در رابطه با دورنماي تلاش هاي ميانجيگرانه صورت گرفته، اظهار داشت : آنچه را كه تا به حال مشاهده كرده ايم انتقال خواسته هاي اسرائيل به طرف لبناني بود، از اين رو هيچ اميدي به آتش بس وجود ندارد، زيرا لبنان هر قدر هم كه ضعيف باشد، نمي تواند شرايط اسرائيل را بپذيرد.