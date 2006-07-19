بخش گوارش در بيمارستان فياض بخش راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، امضاي اين تفاهم نامه به منظور رشد وتوسعه علمي ، تحقيقاتي ، تربيت نيروي انساني و راه اندازي و مديريت بخش گوارش، كبد و آندوسكوپي رفرانس جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني مطابق با استاندارهاي جهاني ، تامين نيروي انساني متبحر و توانمند و اجراي كارگاه هاي مناسب جهت تربيت متخصصان صورت گرفت.

بر اساس مفاد اين تفاهمنامه ، تامين نيروي انساني مورد نياز اعم از پزشك ،پرستار و خدمه ، پذيرش و گزينش افراد علمي مورد نياز و تامين كليه ، تجهيزات، تعميرات و وسايل مصرفي مورد نياز بخش مذكور و آموزش و نظارت بر فعاليت هاي كمي و كيفي به عهده سازمان تامين اجتماعي است.

اين مركز برنامه ريزي هاي لازم را درجهت افزايش توانمنديهاي متخصص شاغل در سازمان تامين اجتماعي انجام خواهد داد به نحوي كه اين بخش به عنوان بخش مرجع گوارش درحد استانداردهاي جهاني براي بيمه شدگان سازمان خدمات خود را ارائه مي نمايد.