مواضع سران عرب بر خلاف مواضع ملتهايشان است / هيچ كس نخواهد توانست سلاح و اراده مقاومت را ازحزب الله سلب كند

"مجدي حسين" دبيركل حزب عمل اسلامي مصردرگفتگو با خبرگزاري "مهر" تاكيد كرد: حاكمان عرب به جزچند نفر، بقيه همگي مدتهاست كه در سنگر دشمن مستقر شده و ازهمپيمانان مهم استكبار جهاني محسوب مي شوند.



به گفته اين عضوسابق پارلمان مصر، زماني كه اعراب نيازهاي ادامه حيات اسرائيل همچون نفت وگازراتامين مي كنندوهمكاري اقتصادي وفرهنگي با اسرائيل را در بالاترين سطوح انجام مي دهند، چه انتظاري از آنها مي رود.



وي خاطرنشان كرد: دراين چارچوب تنها مسئله جديد اين است كه آنها اين بار بيانيه اي درابراز همدردي با لبنان وفلسطين صادر نكرده، بلكه برعكس عملكرد حماس در فلسطين وحزب الله در لبنان را محكوم كردند.



مجدي حسين در اين زمينه افزود: آنچه كه ما در اين چند روز مشاهده كرديم ،علني شدن وصراحت در اعلام اين موضع وقيحانه بود اين درحالي است كه ملت هاي عربي مواضعي برخلاف آن دارند وآنچه كه هر روز در مغرب ومصر مي بينيم ،شاهدي براي اين مدعا است، جمعه نيز جهانيان شاهد حمايت ملت مصر از مقاومت لبنان خواهند بود.



دبيركل حزب عمل اسلامي مصردرپاسخ به سئوال ديگرمهر در مورد نوع ارتباط وپيوستگي روابط بين حماس درجنوب فلسطين وحزب الله درجنوب لبنان تاكيد كرد: نقطه مشترك بين حماس وحزب الله رويكردومنطق مقاومت است كه براساس اراده مبارزاتي استوار مي باشد نه امكانات مادي.



به گفته اين شخصيت اسلامگراي مصري، مقاومت اسلامي در لبنان وفلسطين نشان داد كه مي توان رو درروي چهارمين قدرت نظامي جهان كه نيروي هوايي اش از نيروي هوايي انگليس وفرانسه نيز برتر است، ايستاد وحتي آن را شكست داد.پس ما نوعي تشابه را در ايجاد وشكل گيري توازن وحشت با رژيم صهيونيستي بين مقاومت لبنان ومقاومت در فلسطين مشاهده مي كنيم.



وي درباره حمايت ايران از مبارزات ملت فلسطين ومقاومت لبنان گفت: من بسيار مايلم كه براين اصل تكيه كنم كه نام بردن از ايران يك جنايت نيست، بسياري از كارشناسان عرب بيم آن دارند كه نام ايران برده شود،اما من اعلام مي كنم حمايت ايران از مقاومت يك جنايت نيست، بلكه جنايت را رژيم هايي مرتكب مي شوند كه از اهداف اسرائيل وآمريكا درمنطقه حمايت مي كنند، آنچه را كه ايران انجام مي دهد وظيفه هر عرب ومسلماني است،اعراب ومسلمانان اگر نمي توانند خود مستقيما با اسرائيل وارد جنگ شوند، كمترين كاري كه مي توانند انجام دهند اين است كه به عمق استراتژيك مبارزان تبديل شوند.



اين نماينده سابق مجلس خلق مصردرباره علل ادامه نا آرامي ها در خاورميانه واينكه اين منطقه سالهاي سال است كه روي ثبات به خود نديده، به "مهر" گفت : حضور رژيم اسرائيل دراين منطقه ،علت اصلي ومحوري عدم ثبات در منطقه محسوب مي شود، زيرا اسرائيل يك رژيم ساختگي است كه در منطقه كاشته شده است تا جاي ملتي را بگيرد كه به طور كامل از سرزمين فلسطين رانده شده است، اسرائيل سعي دارد از هر سوي جهان يهوديان را به سوي خود جذب كند واكنون مي بينم كه ازروسيه گرفته تا اتيوپي وتمام كشورهاي آمريكا لاتين تا آمريكا اين رژيم به دنبال جذب يهوديان جديد براي تقويت رژيم ساختگي خويش است.



اين شخصيت سياسي مصر در ادامه افزود : من اينجا لازم مي دانم سخنان دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران را تكرار كنم كه اسرائيل يك رژيم ساختگي است وهيچ آينده اي دراين منطقه ندارد.اسرائيل امروزعلت اصلي نا آرامي ها درمنطقه است وهر ناامني وبي ثباتي كه درمنطقه مشاهده مي كند، به شكلي به اين رژيم مرتبط مي شود، زيرا اين رژيم نماينده غرب وآمريكا براي ضربه زدن به زيربناي اين منطقه است وموظف است هر نوع نهضتي در اين منطقه چه عربي چه اسلامي وچه استقلال طلب را سركوب نمايد.



وي درمورد دورنماي مقاومت ملت لبنان در برابر تجاوزات اسرائيل نيز به مهر گفت : من بسيارخوشبين هستم من به پيروزي حزب الله در اين جنگ خوشبينم ومژده هايي از پيروزي را هم مشاهده كرده ام .اگر مقاومت حزب الله ادامه پيدا كند به طور حتم نظام هاي عربي از سوي ملت هاي خود تحت فشار قرارخواهند گرفت به ويژه كه ملت ها همگي با مقاومت وحامي آن محسوب مي شوند .



مجدي حسين افزود : به اعتقاد من حزب الله مقاومت خواهد كرد وهيچ كس نخواهد توانست سلاح را از دست حزب الله بگيرد و اراده مقاومت را ازآن سلب كند،علاوه بر آن اسرائيلي ها هم از ادامه موشكباران شهرهايشان خسته شده اند و باب مذاكرات را براي رسيدن به راه حلي كه آبرويشان را حفظ كند، آغاز كرده اند و من فكر مي كنم كه دست آخر پشت ميز مذاكره خواهند نشست تا در مورد نحوه مبادله اسرا به گفتگو بپردازند.

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