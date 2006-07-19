حسين محسني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : شهريار يكي از حاصل‌خيزترين مناطق شهرستان‌هاي استان تهران است و به لحاظ توليد محصولات باغي رتبه اول استان تهران را دارد به همين دليل تاسيس يك پايانه قوي در اين شهرستان در دستور كار اين سازمان قرار دارد .

وي افزود : سالانه مقدار زيادي از محصولات باغي شهريار به دليل عدم وجود امكانات كافي در بازار عرضه نمي شود و كشاورزان هر سال با ضرر و زيان جبران ناپذيري روبرو مي شوند.

محسني خاطر نشان كرد : عدم وجود پايانه هاي صادراتي ميوه ، دلالان را وارد بازار ميوه و تره بار مي كند و سود زحمات كشاورزان به جيب آنها سرازير مي شود .

اين مسئول تصريح كرد : با راه اندازي پايانه صادراتي ميوه در شهريار با صدور ميوه به شهرستان‌هاي اطراف و ساير استان‌هاي كشور وضعيت فروش ميوه در اين شهرستان ساماندهي مي شود و كشاورزان نيز متضرر نخواهد شد .