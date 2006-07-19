پرتاب ماهواره هواشناسي اروپا براي بار دوم به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين ماهواره قرار بود روز دوشنبه به وسيله كپسول "سايوز اس تي فريگيت" از پايگاه فضايي بايكونور روسيه در قزاقستان به فضا پرتاب شود، اما ماموريت آن به دليل ايجاد نقص در يكي از بالا برنده ها حداقل 24 ساعت به تعويق افتاد.

اين ماهواره 4 تني پيچيده ترين ماهواره در نوع خود است كه تجهيزاتي براي اندازه گيري الگوهاي هوايي و انتقال اطلاعات موجود در اين زمينه را با خود حمل مي كند.

بر طبق اعلام حاميان اجراي اين پروژه از جمله آژانس فضايي اروپا، اين ماهواره و دو ماهواره ديگري كه قرار است ظرف سال هاي آينده به فضا فرستاده شوند، اطلاعات بهتري درخصوص پيش بيني وضعيت هوا و وضعيت جوي در اختيار دانشمندان قرار مي دهد.

براي ساخت و طراحي اين سه ماهواه 3 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اين سه ماهواره با ماهواره هاي هواشناسي سازمان هوايي و اقيانوسي ملي آمريكا مشاركت مي كنند.