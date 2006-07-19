ايران سومين توليدكننده گردو در جهان است

علي اصغر زينانلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت : بخش تحقيقات باغباني در قالب يك طرح ملي اقدام به جمع آوري ژنوتيپ هاي گردو در استان‌هاي گردو خيز كشور كرده است و تاكنون نزديك به 110 ژنوتيپ از استان‌هاي تهران ، همدان ، كرمان ، آذربايجان غربي و شرقي و خراسان جمع آورري كرده است .

وي افزود : 15 ژنوتيپ داخلي و خارجي گردو كه مراحل اوليه انتخاب را طي كرده اند و از ارقام اميد بخش كشور هستند، به شكل پيوندك براي توليد انبوه در اختيار بخش اجرا قرار داده شده است .

زينانلو خاطر نشان كرد : پس از مشاهده بيماري آنتراكنوز( سوختگي برگهاي گردو ) در سال گذشته محققان باغباني ، اقدام به جمع آوري ارقام مقاوم و متحمل در مقابل اين بيماري و خالص سازي ارقام اروپايي كرده اند .

امسال 10 طرح تحقيقاتي گردو توسط كارشناسان موسسه تحقيقات باغباني كشور در حال اجراست .